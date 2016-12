Tuffi, Tom Daley fa coming out

13:21 - Per lo sport britannico, Tom Daley è una celebrità al pari dei campioni di calcio, rugby e cricket. Da sempre al centro delle attenzioni dei media d’oltremanica, già due Olimpiadi nonostante la giovane età, il 19enne tuffatore di Plymouth ha trovato il coraggio di fare coming out e rilevare a tutti la sua relazione con un uomo. Lo ha fatto con un video, pubblicato sul suo canale YouTube, dal titolo “Something I want to say”.

“In primavera la mia vita è cambiata moltissimo quando ho incontrato una persona capace di farmi sentire felice e al sicuro. E quella persona è un uomo”. Così Tom Daley, bronzo olimpico nei tuffi dalla piattaforma di 10 metri e campione del mondo a Roma nel 2009, dichiara ufficialmente la propria omosessualità. Una confessione schietta, coraggiosa ed emozionante quella del nuotatore inglese, che si è esposto pubblicamente senza timore, affrontando un argomento, quello dell’omosessualità, che da sempre rappresenta un grosso tabù nel mondo dello sport.

Il video