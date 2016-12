Trionfo Juve nel match scudetto

23:14 - La migliore Juventus della stagione strapazza il Napoli nel posticipo della 12esima giornata. Dopo un minuto bianconeri subito in vantaggio con Llorente che, in leggero fuorigioco, batte Reina da pochi passi sugli sviluppi di un corner. La Juve gioca benissimo e domina il Napoli, andando a un passo dal gol con Bonucci e Tevez, la squadra di Benitez non sembra in grado di reagire e l'1-0 con cui si chiude la prima frazione sembra un risultato positivo per i campani. Il Napoli inizia il secondo tempo con un altro piglio ed è pericolosissimo con Hamsik (ancora negativa la sua prova), ma una magistrale punizione di Pirlo a metà ripresa spegne le speranze dei partenopei. Pochi minuti dopo il trionfo bianconero è suggellato da uno splendido gol da fuori area di Pogba, lo Juventus Stadium è in delirio. Da segnalare l'espulsione di Ogbonna nel finale e i soliti cori contro i napoletani da parte della curva bianconera, che ora rischia una sanzione severa