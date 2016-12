Trapattoni fa pace con Strunz, ma irrompono le Femen

13:54 - Quindici anni dopo la celebre conferenza stampa durante la quale Trapattoni si sfogò, in un tedesco molto approssimativo, contro Strunz, suo giocatore al Bayern Monaco, i due protagonisti si sono ritrovati nel salotto di Markus Lanz, conduttore della rete televisiva Zdf. La serata è iniziata con l’abbraccio tra i due e con le risate generali in studio al momento della proiezione dell'ormai celeberrimo video, ma poco dopo l’inizio della trasmissione, hanno fatto irruzione, in topless, due attiviste del gruppo Femen, che contestavano l’assegnazione al Qatar dei Mondiali del 2022.

Markus Lanz stava chiedendo al Trap cosa avesse provato nel pronunciare l’immortale "Was erlaube Strunz", ("Cosa vuole questo Strunz"), quando le due ragazze sono comparse davanti alle telecamere con due palloni di calcio grondanti sangue dipinti sui seni e sulla pancia le scritte "Sangue e giochi" e "Non giocate con i diritti umani". Per diversi secondi, sotto gli occhi esterrefatti dei presenti e lo sguardo divertito del Trap, le attiviste hanno scandito i loro slogan mentre il conduttore, impassibile, ha fatto avvicinare un ragazzo che ha spiegato i motivi della protesta. "Tra pochi anni il Mondiale di calcio si svolgerà in Qatar – ha ricordato – dove i lavoratori vengono trattati come schiavi".

Il celebre video della sfuriata del Trap