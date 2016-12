Totti, messaggio per le Filippine: "Aiutiamole con Unicef"

14:55 - "Sulle Filippine si è abbattuto il più potente tifone mai registrato al mondo. Milioni di persone sono state colpite dal disastro, molti sono bambini. L'Unicef e il World Food Programme stanno già rispondendo all'emergenza, distribuendo aiuti di prima necessità. Ma occorre fare presto. I bambini delle Filippine e le loro famiglie hanno bisogno di aiuto, ora". E' l'appello di Francesco Totti, ambasciatore dell'Unicef, lanciato dal capitano della Roma in un video-messaggio per l'emergenza Filippine.

Per sostenere i programmi di aiuto basta donare un euro inviando un sms al 45590 da cellulare e due euro da rete fissa. "E' una corsa contro il tempo!" conclude Totti. Per le Filippine l'Unicef e WFP Italia hanno lanciato lo scorso 12 novembre un numero solidale: è possibile fare le donazioni via sms fino al 26 novembre. L'Unicef sta predisponendo aiuti per rispondere rapidamente alle necessità dei bambini nei settori della sanità, nutrizione, acqua, servizi igienico-sanitari, istruzione e protezione dell'infanzia. Il WFP invece sta mobilitando cibo e organizzando il supporto logistico e per le telecomunicazioni per le operazioni di soccorso, con ponti aerei dalle basi di Pronto Intervento Umanitario nel mondo per conto dell'intera comunità umanitaria.