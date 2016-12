21:15 - "Rosso come il sangue, nero come l'incazzatura: se non sputate sangue iniziate ad avere paura". E' il minaccioso testo di uno striscione esposto dalla Curva Sud del Milan per circa un minuto prima della partita contro il Genoa in cui i rossoneri cercano la prima vittoria dopo oltre un mese. Il concetto è stato ribadito anche con un altro lenzuolo su cui gli ultrà hanno scritto: "Tirate fuori i coglioni".