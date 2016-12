Thohir a San Siro: "L'Inter come Bayern e Manchester United"

11:35 - Erick Thohir a San Siro per Inter-Sampdoria: "E' la mia prima partita a San Siro da presidente. Sono stato qua due volte tanti anni fa come tifoso. E' una sensazione diversa, adesso c'è maggior pressione ma allo stesso tempo grande eccitazione. Tutte le partite sono difficili. Ho parlato ai giocatori, è importante giocare non solo con il talento ma anche con il cuore perché devi essere competitivo. Spero che oggi arrivino i tre punti ma è una gara difficile. Lo stadio? E' eccellente ma deve essere migliorato". E poi, sul futuro dell'Inter: "Dobbiamo costruire una società e una squadra per essere all'altezza di Manchester United e di Bayern Monaco, per competere con loro". Ambizione massima, senza dubbio.