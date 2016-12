The Class of '92, una squadra di fenomeni

21:40 - C'erano proprio tutti domenica sera a Londra per la presentazione del film 'The class of '92', il film-documentario diretto dai fratelli Gabe e Ben Turner, sulla squadra giovanile del Manchester United che vinse la Youth Cup proprio quell'anno. La pellicola racconta la storia dei sei giovani talenti che portarono al successo la squadra di sir Alex Ferguson. L'ascesa di Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes e dei fratelli Phil e Gary Neville culminò nella pazzesca vittoria dei Red Devils sul Bayern Monaco nel '99. David Beckham, accompagnato dalla moglie Victoria e dai figli, ha escluso di potersi 'riciclare' come attore nel mondo di Hollywood, ma ha ammesso di essersi molto divertito ad interpretare se stesso.