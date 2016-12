13:06 - Dopo il triple fischio, l'infuocato derby di Torino prosegue sui social network a colpi di battute e sfottò. Ma non solo. Carlitos Tevez, uscito dal campo malconcio, ha infatti pubblicato alcune foto della sua caviglia dopo il duro intervento di Immobile. "Noi sempre vinciamo con un aiuto è per quello che adesso sto così.. e solo giallo per quello che quasi mi rompe la caviglia", ha scritto l'Apache.