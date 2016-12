Svizzera contro Tagliavento: "E' un parrucchiere"

23:13 - La Svizzera si scaglia contro l'arbitro Tagliavento, protagonista negativo della sfida di Champions di ieri fra Schalke e Basilea vinta dai tedeschi per 2-0. Il fischietto italiano, colpevole di aver convalidato un gol allo Schalke nonostante 4 giocatori in fuorigioco, è finito nel mirino del sito svizzero "Blick", che lo definisce "il parrucchiere Tagliavento". Purtroppo quello di ieri sera è solo l'ultimo di una lunga serie di errori clamorosi da parte del nostro fischietto, che annullò il gol di Muntari ed esasperò Mourinho al punto di fare il gesto delle manette.

In realtà in quell'Inter-Sampdoria Tagliavento prese decisioni fondamentalmente giuste, ma dimostrò di non essere in grado di gestire la gara con la tranquillità che si richiede ad un arbitro, per di più internazionale. Proseguendo con la galleria degli orrori del fischietto di Terni, troviamo il gol incredibilmente annullato a Muntari in Milan-Juventus che costò lo scudetto ai rossoneri, il gol convalidato a Vidal nonostante il fuorigioco di Asamoah e la clamorosa mancata espulsione di Lichtsteiner, già ammonito, in Juve-Inter dello scorso anno. E ancora, la quantomeno eccessiva espulsione di Tomovic per una presunta gomitata ad El Shaarawy e poi l'assegnazione di un rigore inesistente ai viola in un incandescente Fiorentina-Milan la passata stagione e il rigore assegnato alla Roma per un fallo fatto fuori area in Inter-Roma di quest'anno. Fino ad arrivare alla papera di ieri sera, quando ha convalidato il gol dello Schalke con quattro (quattro!) giocatori in netto fuorigioco (Guarda il video in basso).



Nonostante questa lunga lista di errori clamorosi, Tagliavento, che è uno dei nostri arbitri internazionali, è stato designato per dirigere il big match della sedicesima di A, la sfida del San Paolo tra Napoli e Inter. A questo punto sorge spontanea una domanda: è davvero possibile che in Italia non ci siano arbitri migliori?