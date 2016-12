Svezia, Ibra diventa un francobollo

13:53 - Zlatan Ibrahimovic sempre più idolo: a dimostrazione di quanto sia importante in patria, le Poste svedesi hanno messo in vendita cinque francobolli con la sua immagine che vedranno la luce il prossimo 27 marzo. "E' un grande onore per me", ha dichiarato l'attaccante del Psg, che comunque non è il primo sportivo a venir raffigurato sui francobolli svedesi. Prima di lui era toccato a quattro hockeisti negli anni settanta e al campione di tennis da tavolo Jan-Ove Waldner, eroe di Pechino 2008.