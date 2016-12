Stella Rossa-Partizan, derby “di fuoco”

12:06 - Stella Rossa-Partizan Belgrado, da sempre un derby 'accesso' per la grande rivalità tra le due tifoserie, ma ciò che è successo nel weekend allo stadio Marakana ha oltrepassato anche i limiti del tifo violento. Scontri tra tifosi prima e dopo la partita e diversi incendi appiccati sulle gradinate, tali da costringere l’arbitro a sospendere il match per una ventina di minuti. Un’atmosfera surreale, quasi da girone infernale, con il settore dello stadio riservato agli ospiti messo letteralmente a ferro e fuoco. Gli ultras del Partizan hanno appiccato le fiamme in più punti della curva, ballato intorno ai fuochi, sfidato le forze dell’ordine in assetto antisommossa e i pompieri che, da lontano, provavano a direzionare il getto d’acqua per spegnere l’incendio. I giocatori in campo ad assistere, attoniti, alla scena, coi tifosi scatenati dall’autogol di Obradovic, che è risultato decisivo per la vittoria dei padroni di casa.