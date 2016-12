Stasera si assegna il Golden Foot

15:56 - Si assegna stasera nel principato di Monaco il prestigioso premio internazionale destinato ai calciatori che abbiano compiuto almeno 29 anni e che si siano distinti per i loro risultati sportivi, a livello individuale e di squadra, e per la loro personalità. Viene assegnato ogni anno a un giocatore in attività in base alle votazioni del pubblico effettuate via web tramite il sito ufficiale della manifestazione, su una lista di 10 candidati selezionati da un'apposita giuria composta da giornalisti di ogni parte del mondo. I vincitori lasciano l'impronta dei propri piedi sulla Champions Promenade, una particolare Walk of Fame in stile Hollywood Boulevard sul lungomare di Montecarlo, e per questo motivo il premio può essere vinto solo una volta per ogni giocatore. Italia e Brasile sono le nazioni col maggior numero di vincitori, 3 a testa: Baggio, Del Piero e Totti gli azzurri, Ronaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos per i verdeoro. L'anno scorso ha vinto Ibra, quest'anno i magnifici 10 sono: CASILLAS, TREZEGUET, BECKHAM, ETO'O, INIESTA, CRISTIANO RONALDO, DROGBA, KLOSE, LAMPARD E PIRLO