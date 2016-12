Stadio 'sexy' in Qatar

11:24 - I Mondiali di calcio si terranno nel 2022, ma in Qatar hanno già cominciato a progettare i nuovi impianti. Spicca l'Al Wakrah Stadium, il cui design per gli architetti vorrebbe ricordare una forma di imbarcazione usata in Qatar per il pearl diving, ma al resto del mondo ricorda invece una parte del corpo femminile, tanto che è già stato ribattezzato Vagina Stadium... L'impianto, che ha una capacità di 40.000 posti ed è situato a 15 km dalla capitale Doha, avrà le tribune degli spettatori raffreddate a una temperatura tra 24° e 28° e il campo in erba naturale, anch’esso raffrettato a 26° (per contrastare il temutissimo caldo qatariota). Tutto il mondo parla già di questo stadio, e se la "gaffe" non fosse stata involontaria?