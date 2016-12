Stadi, Delrio: "Cementificazione? No"

12:17 - "Quelle erano bozze che circolavano non era l'emendamento ufficiale, le cose reali sono che il governo non intende procedere a nessuna cementificazione ma a superare un grande difetto infrastrutturale del nostro paese. Il governo ha elaborato un testo definitivo in queste ore. L'ho consegnato al premier stanotte". Lo ha annunciato Graziano Delrio, il ministro per gli Affari Regionali con delega allo Sport, a margine dell'Assemblea dei Coe in merito all'emendamento sull'impiantistica che verrà proposta al Parlamento dal governo.



I casi di Udine e Torino - "Udine e Torino testimoniano che le società maggiori, con un dialogo costruttivo, hanno la possibilità di procedere a varianti ed accordi urbanistici e a strumenti perequativi, di compensazioni - ha aggiunto Delrio in tema di impiantistica - Noi prevediamo un percorso accelerato per le riqualificazioni e le costruzioni di nuovi stadi correlate anche a funzioni commerciali. La parte correlata agli insediamenti abitativi rimane di competenza dei comuni. Il governo non darà nessuna procedura accelerata su questo tipo di soluzioni". Un emendamento che non riguarderà soltanto gli stadi di proprietà. "Il Paese e' carente di infrastrutture sportive di medie dimensioni, parliamo di palazzetti che servono a tante società minori e dobbiamo colmare questo gap - ha proseguito - Nella proposta che ho presentato c'e' il tema della correlazione con la società sportiva: non si può pensare che questi progetti si autonomizzino dalla società sportiva e dalla promozione dello sport altrimenti diventa un'operazione commerciale invariante che non serve a nessuno".

Le critiche di Fassina - Queste le risposte che il ministro Delrio ha dato rispettivamente a Fassina, viceministro dell'Economia, e a Orlando, ministro dell'Ambiente, che avevano in precedenza presentato delle polemiche rifuardo alcuni punti dell'emendamento che secondo loro potevano compromettere la presentazione della norma, ma Delrio ha smentito che quello pervenuto ai ministri sia l'emendamento nella sua forma completa, affermando che si trattasse di una semplice bozza.