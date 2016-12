Squadra dell'anno Uefa, ecco i candidati

12:58 - La UEFA ha aperto, sul proprio sito ufficiale, le votazioni per eleggere la formazione dell'anno 2013. A farla da padrone in quanto a numero di giocatori candidati è ovviamente il Bayern Monaco (ben nove), ma anche la Serie A è rappresentata grazie alla Juventus, che può vantare le candidature di Chiellini, Lichtsteiner e Pogba (ma fanno discutere, anche sul sito UEFA, le esclusioni di Vidal, Pirlo e Buffon). Per votare la top 11 tra i 40 candidati ci sarà tempo fino al 9 gennaio prossimo.