Slittino: infinito Zoeggeler, podio numero 100

16:47 - Ennesimo record per Armin Zoeggeler. Sulla pista tedesca di Winterberg, in una prova di singolo valida per la Coppa del mondo, il 39enne slittinista pluricampione olimpico si è piazzato al secondo posto salendo per la centesima volta in carriera su un podio di coppa. La gara è stata vinta dal tedesco Chris Eisller, che ha preceduto Zoeggeler di 44 millesimi di secondo, mentre il bronzo è andato al connazionale David Moeller.

Quella di Winterberg è un'altra perla di una carriera, quella di Zoeggeler, inimitabile per numero di successi e per continuità. Il supercampione di Foiana, che alle prossime Olimpiadi invernali di Sochi sarà il portabandiera della delegazione azzurra, può vantare un palmares di 5 medaglie ai Giochi (due ori, un argento e due bronzi), 6 titoli mondiali e 6 Coppe del mondo durante le quali ha raggiunto la sensazionale cifra di cento podi (55 vittorie, 25 secondi e 20 terzi posti). La pista di Winterberg, tra l'altro, porta particolarmente bene a Zoeggeler che nella località tedesca ha trionfato in quattro occasioni (2007, 2008, 2010 e 2011) ed è salito sul podio anche nel 1995, 2004, 2005 e 2007. La lunghissima collezione di podi era iniziata il 4 dicembre 1992 quando, all'età di 18 anni, aveva conquistato il terzo posto sulla pista di Sigulda, in Lettonia.