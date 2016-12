Sir Alex Ferguson diventa una via a Manchester

18:51 - "E' un onore e un privilegio che una strada possa portare il mio nome. E' quel genere di cose che nella vita non ci si aspetta...". Sir Alex Ferguson è visibilmente commosso quando a due passi da Old Trafford, le autorità del borgo metropolitano di Stretford svelano il nome della strada intitolata al manager scozzese: da Water's Reach Road a Sir Alex Ferguson Way. Il passo è breve ma racchiude una storia di successi: "Questi 26 anni da allenatore dello United per me sono stati incredibili e mi hanno portato fin qui" ha spiegato Sir Alex.