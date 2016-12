Simona Ventura contro gli arbitri: “Vogliono mandare in B il Torino”

17:31 - La sciagurata direzione di gara di Gervasoni ieri in Sampdoria Torino ha scontentato sia i tifosi doriani, sia quelli granata. Tra i più infastiditi c’è l’ex conduttrice di “Quelli che il calcio” Simona Ventura, che ci è andata giù duro sfogandosi sul proprio profilo Twitter: “Arbitri basta vergognatevi! Sono sempre stata dalla vostra parte! Ora lo devo proprio dire..BASTA! Volete mandarci in B? Basta essere chiari. Non è rigore mai! Per gli altri ovviamente..”.