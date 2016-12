23:09 - Si accendono le luci su Roma-Napoli con la nuova app Mediaset Connect!



La nuova applicazione Mediaset Connect offre la possibilità di seguire alcuni programmi televisivi delle reti Mediaset interagendo in tempo reale con commenti, sondaggi e giochi. L’esordio di Mediaset Connect in ambito sportivo sarà venerdì 18 ottobre con il big match Roma-Napoli. Durante la partita, il tifoso avrà la possibilità di commentare la gara, mettersi alla prova con quiz e previsioni sull’andamento del match, far sentire il proprio tifo (o le proprie gufate!), scoprire news e curiosità, conoscere e partecipare in anteprima a tematiche e approfondimenti discussi in studio nel postpartita. Come fare? L’applicazione è gratuita e facilmente scaricabile dagli store.

Per scoprire come, cliccate su questo link: http://www.mediaset.it/mobile/applicazioni/applicazione_14.shtml



Diventa protagonista delle migliori partite di Serie A e Champions League, scarica Mediaset Connect!