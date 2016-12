Show della Roma a San Siro, 3-0 all'Inter

23:20 - Spettacolo Roma a San Siro. La squadra di Garcia travolge l'Inter per 3-0 e legittima il suo primo posto. Giallorossi avanti al 18' con Totti. Clamoroso palo di Guarin poi al 40' raddoppio di Totti su rigore per fallo (fuori area) di Pereira su uno scatenato Gervinho. Al 44' arriva il tris con Florenzi. Nella ripresa doppio miracolo di Handanovic su Florenzi e Gervinho e gol annullato a Ranocchia per carica su De Sanctis. Rosso a Balzaretti.