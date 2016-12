Sexy Melissa è la principessa dello Schalke

13:12 - Melissa Satta conquista la Germania e per la Bild è già "la principessa dello Schalke". Il giornale tedesco sostiene che la sua presenza in tribuna abbia dato vita a "una picccola sfilata di moda" spostando l'interesse dal campo agli spalti. "Felpa, berretto di lana e treccia, poi coda di cavallo e maglia dello Schalke! Sexy Melissa fa il tifo per il suo Boateng, lo Schalke ha una nuova coppia da sogno" si legge sul quotidiano tedesco in un articolo correlato da molte foto della bella italiana. Inoltre la Satta ha portato fortuna, 4-1 Schalke e gol di Prince, che ha rimediato anche un piccolo infortunio, ma nulla di grave, Melissa gli farà da crocerossina...