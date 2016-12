Serie B, Lanciano sempre più capolista vince a Novara. Empoli e Avellino battono Modena e Bari e inseguono

20:36 - Nella 8a giornata di Serie B il Lanciano continua la marcia vincente e batte fuori casa il Novara per 3-0. L'Empoli vince 2-1 in casa contro il Modena e resta secondo in classifica a un punto dalla capolista. Al Partenio, l'Avellino batte il Bari 1-0 ed è terzo. Il Cesena, in casa, è bloccato dal Siena sull'1-1, i romagnoli scendono al quarto posto. Pari per 1-1 anche tra Brescia-Palermo, ai rosanero viene annullato un gol per fuorigioco al 10' st.

È un Lanciano che non vuole più fermarsi quello che batte per 3-0 il Novara fuori casa, dando una grande dimostrazione di forza. Gli abruzzesi dominano per larga parte dell'incontro e vanno subito in vantaggio all'11' con un colpo di testa di Troest. Il raddoppio giunge al 29' grazie al gol di Minotti. Nella ripresa i ritmi restano altissimi e il Novara ha l'opportunità di riaprire la partita, se non fosse che Buzzegoli si fa parare un rigore da Sepe al 19' st. Nel finale arriva il 3-0 che chiude la partita a firma Turchi. Il Lanciano si conferma capolista con 18 punti.

Buona gara anche dell'Empoli che vince 2-1 sul Modena, grazie a Maccarone che dà spettacolo servendo gli assist vincenti per i gol di Tavano (45') e Pucciarelli (21' st). A Big Mac viene anche annullata una rete per fuorigioco. Il Modena nella rirpesa accorcia le distanze e va 2-1, dal dischetto realizza Mazzarani. I toscani sono secondi a 17 punti. Sotto il diluvio del Partenio trionfa anche l'Avellino, che ha la meglio sul Bari grazie ad un gol del capitano D'Angelo (3' st), regalando agli irpini la vittoria che vale il terzo posto e 15 punti in classifica. Stop del Cesena, che scivola al quarto posto a pari punti con il Varese (14). I romagnoli vanno sotto al 15' st, Pulzetti realizza una gran rete per l'1-0 del Siena. Nel finale, al 46' st, arriva dal dischetto il pari del Cesena: Succi segna il rigore dell'1-1.

Anche il big match tra Brescia e Palermo finsice 1-1: i lombardi, più tonici nel primo tempo, vanno in vantaggio con l'ex Caracciolo al 31'. Nella ripresa i rosanero meriterebbe di più: al 10' st viene annullato un gol ad Angelkovic per fuorigioco. Il pari arriva cinque minuti più tardi con la rete di Bellotti, al primo sigillo stagionale.Nel finale brivido per i siciliani, il Brescia va vicinissimo al 2-1. Il pareggio sorride al Palermo che sale a 11 punti e vede la zona playoff.

Pareggio con spettacolo quello tra Pescara e Spezia che danno vita a una partita ricca di occasioni ma che termina con il risultato di 1-1, dimostrazione che le due squadre si equivalgono. Berardi e Leali devono impegnarsi per disinnescare le conclusioni di Ebagua e Cutolo, che vanno più volte vicino al gol. La prima rete arriva al 29' e porta la firma proprio di Cutolo, per il vantaggio pescarese. L'attaccante, complice anche la difesa ligure, manda la palla alle spalle di Leali. Al 12' st arriva il pari dello Spezia con una perfetta conclusione di Bovo su assist di Ebagua. Lo Spezia sale a 12 punti, il Pescara a 8. Pareggio che non soddisfa nessuno quello tra Trapani e Latina. La partita, iniziata con qualche minuto di ritardo causa maltempo, si risolve già nel primo tempo: i siciliani passano in vantaggio al 28' con gol di Mancosu che, dopo aver saltato un uomo, entra in area e infila Iacobucci. Il pari del Latina arriva due minuti più tardi, grazie alla rete di Jonathas con un gran tiro da fuori area. I siciliani vanno a 9 punti, i nerazzurri a 8.

Nelle zone basse della classifica pareggiano Ternana e Juve Stabia per 1-1. Gli umbri vanno in vantaggio con una rete di Ferronetti al 11' st. I campani trovano il pari nel finale, 41' st, con Sowe, lasciato colpevolmente solo in area. Il Cittadella fa un bel salto in avanti grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Carpi. Il gol vittoria per i veneti arriva al 28' st: Alborno, servito da Sosa, trafigge Kovacsik con un bel tiro a volo di sinistro. Il Cittadella si allontana dalla zona calda salendo a 10 punti, gli emiliani restano a 7 punti in piena zona retrocessione.