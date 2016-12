Serie A: Udinese-Cagliari 2-0, decidono Danilo e Di Natale

18:00 - L'Udinese supera il Cagliari e fa un bel balzo in classifica, salendo a quota 10 punti. Al Friuli finisce 2-0 per la squadra di Guidolin, che con un gol per tempo regola la flebile resistenza dei sardi. Danilo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sblocca il match al 33'. Nella ripresa arriva il bis firmato dal solito Di Natale, che con un pregevole calcio di punizione chiude i conti al 53': per l'attaccante sono 179 gol in Serie A.