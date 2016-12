Serie A: Sampdoria e Torino pareggiano 2-2, Gervasoni scontenta tutti

23:58 - A Marassi è 2-2 tra Samp e Torino, con l'arbitro Gervasoni che scontenta tutti. I blucerchiati possono recriminare per un gol di Pozzi annullato inspiegabilmente sull'1-0 allo scadere del primo tempo, i granata per il rigore del definitivo pareggio concesso ai padroni di casa. Samp avanti al 40' con l'ex Sansone. I granata fanno 1-1 al 21' della ripresa con Immobile e firmano il sorpasso al 21' dagli 11 metri con Cerci. Al 93' Eder firma il 2-2.

LA PARTITA

Cambia Delio Rossi: con Krsticic squalificato, Gentsoglou è titolare di centrocampo al fianco di Obiang. In avanti tridente con Gabbiadini-Sansone-Pozzi. Nel Toro al centro della difesa torna Bovo, che dopo 6' è però costretto a uscire per una botta al ginocchio in uno scontro di gioco. Al suo posto entra Pasquale. Buon inizio del Toro, che confeziona subito una buona occasione proprio con il nuovo entrato Pasquale: cross basso dalla sinistra su cui però non intervengono né Cerci né Immobile. Pronta la risposta della Sampdoria con una gran palla dalla destra di De Silvestri, non sfruttata, e con una conclusione di Sansone 'murata' da un ottimo Padelli. La partita prosegue sui binari dell'equilibrio, anche se il portiere granata è bravo ad allontanare il pericolo su un cross insidioso di Gavazzi. Al 40' arriva il vantaggio blucerchiato. Rilancio di Da Costa, Glik si addormenta e lascia strada a Sansone: l'ex non perdona e mette la palla nell'angolino. Il primo tempo si chiude con il 'giallo': punizione di Palombo, Padelli respinge e tap-in vincente di Pozzi. I giocatori di Delio Rossi si abbracciano, il pubblico di Marassi esulta ma l'arbitro Gervasoni annulla e manda tutti negli spogliatoi per tempo scaduto. Decisione incredibile: perché allora battere la punizione?



Dopo 9' della ripresa Ventura cambia: esce El Kaddouri, entra Meggiorini. E il Toro cresce con il passare dei minuti. Al 21' arriva il pareggio di Immobile di piatto sugli sviluppi di un angolo. Il gol dell'1-1 galvanizza gli ospiti e spegne i blucerchiati, che non riescono più a ripartire e soffrono dietro. Il Toro ha subito l'opportunità per fare il 2-1 ma Da Costa si oppone alla grande a Cerci. La Samp è all'angolo: Moretti colpisce la traversa su punizione di Cerci. Alla fine il forcing granata produce il secondo gol: D'Ambrosio viene steso da Palombo e dal dischetto Cerci non sbaglia. Ma non è finita, perché nel recupero Glik atterra Eder in area. Rigore molto dubbio, Ventura è una furia. Lo stesso Eder si presenta sugli 11 metri e non sbaglia, evitando alla Samp la sconfitta. Ma al triplice fischio sono tutti arrabbiati.



IL TABELLINO

Sampdoria-Torino 2-2

Sampdoria (3-4-2-1): Da Costa; Gastaldello, Palombo, Mustafi; De Silvestri, Gentsoglou, Obiang, Gavazzi (33' st Wszolek); Gabbiadini; Sansone; Pozzi (29' st Eder). A disposizione: Fiorillo, Salamon, Garcia, Rodriguez, Castellini, Regini, Barillà, Soriano, Bjarnason, Eramo. All.: Rossi.

Torino (3-5-2): Padelli; Glik, Bovo (6' Pasquale), Moretti; Darmian, Brighi, Vives, El Kaddouri (9' st Meggiorini), D'Ambrosio (42' st Maksimovic); Immobile, Cerci. A disposizione: Gomis, Berni, Basha, Farnerud, Masiello, Bellomo. All.: Ventura.

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 41' Sansone (S), 21' st Immobile (T), 31' st rig. Cerci (T), 48' st rig. Eder (S)

Ammoniti: Gabbiadini, Pozzi, Sansone (S), Brighi, Darmian, D'Ambrosio, Immobile, Glik (T)