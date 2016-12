Serie A: Roma-Napoli 2-0, decide la doppietta di Pjanic

00:00 - Continua a volare la Roma di Garcia, che all'Olimpico batte anche il Napoli del maestro Benitez e va in fuga solitaria in testa alla classifica. Una vittoria meritata per i giallorossi, maturata grazie alla doppietta di Pjanic. Il bosniaco sblocca la gara a pochi secondi dalla fine del primo tempo con una punizione magistrale e poi, a metà ripresa, batte Reina su rigore (dubbio) assegnato per atterramento in area di Borriello da parte di Cannavaro (espulso). Partita divertente, molto intensa ed equilibrata, gli azzurri hanno pagato l'assenza di Higuain (in campo solo nel finale) e la poca freddezza di Pandev, che nel primo tempo si è divorato un'occasione che avrebbe potuto indirizzare la gara su tutt'altro binario. Roma invece vive una notte da sogno, va a +5 sui partenopei e Garcia centra la vittoria numero 200 in carriera. Unica nota stonata gli infortuni di Totti e Gervinho, che hanno accusato entrambi problemi muscolari.

LA PARTITA

Per definire fenomenale l’avvio di stagione della Roma, servivano prove importanti: sono arrivate. La gara di San Siro con l’Inter e la replica dell’Olimpico col Napoli confermano che i giallorossi, oltre ad aver vinto in anticipo il titolo di "squadra rivelazione" – a meno di crolli clamorosi che al momento all’orizzonte proprio non si vedono – diventano la squadra favorita per lo scudetto. Non una delle tante, ma la principale. Lo dicono i numeri (otto partite vinte su otto, con 22 gol all’attivo e appena 1 subito), lo dice il gioco (capace di infiammarsi nei momenti cruciali della partita), lo dice soprattutto la testa. Un elemento da non sottovalutare nel calcio moderno, perché è quella che consente di rimanere concentrati per 90’, partita dopo partita, anche quando fra due imprese di fila si inserisce una fastidiosa pausa di 15 giorni, che rischia di imballare spirito e gambe. Ebbene, la Roma supera a pieni voti l’ennesimo esame. E, badate bene, lo fa indipendentemente dagli uomini. Gli infortuni di Totti e Gervinho – fin qui i più bravi in questa stagione – potrebbero condizionare ma non lo fanno.



Soprattutto quello del capitano, che dopo aver aperto spazi impensabili nei primi 30’ si gioco, avverte un risentimento muscolare nei pressi della sua area, quando andava a sbrogliare una situazione pericolosa. Al suo posto Borriello, generossimo dietro. Non sembra mettersi granché bene per la Roma, dato che l’uscita di Totti coincide con un momento di rottura della partita, quello in cui il Napoli finalmente alza la testa e comincia a predicare gli insegnamenti di Benitez. Comincia, in altre parole, lo show: Pandev si invola in campo aperto ma trova De Sanctis e De Rossi a impedirgli la gioia del gol, ma il macedone – non contento – serve a Insigne il possibile assist del vantaggio: Lorenzino spreca sul palo da pochi passi. Pjanic sale in cattedra, e dai 25 metri, dopo un fallo procurato da Gervinho (che costa a Cannavaro il primo giallo), pennella la punizione dell’1-0.



Un risultato giusto, dato che la prima mezz’ora, quella con Totti in campo, era coincisa con un’ottima Roma. Sempre giocate palla a terra, tagli rapidi, dai e vai. Tutto il meglio del repertorio che già aveva annichilito l’Inter. Poi, nella ripresa, la partita cambia padrone, il Napoli (con Higuain fermo a guardare dalla panchina) fa il suo dovere e prova a smontare pezzo dopo pezzo la difesa romanista. Che stavolta non vacilla: Benatia è una certezza, Castan si riprende e De Rossi continua a far da scudo. Le bordate di Inler e Hamsik sbucciano appena il palo della porta di De Sanctis. Poi, minuto 25’, Cannavaro stende in area Borriello (in realtà la trattenuta è di entrambi) e Orsato consegna a Pjanic il rigore del 2-0. Da quel momento è controllo e pure un po’d’accademia, con gli ospiti in dieci. La Roma si toglie di dosso la veste di matricola tosta e mette in ghiaccio i tre punti con una personalità da far paura. Anche Higuain, ancora in precarie condizioni fisiche, non riesce a dare una svolta, così il Napoli scivola a -5, con la Juve attesa domenica a Firenze. La notte è giallorossa, come la vetta della classifica.

LE PAGELLE

Maicon 7 - Primo tempo scintillante: dimentica in un sol colpo l'infortunio e l'anno al City, torna a galoppare come un tempo e crea pericoli. Anche nella ripresa si fa vivo e mette in apprensione il Napoli



Pandev 5,5 - Nel complesso la prestazione è buona ma pesa come un macigno l'errore sullo 0-0. Parte bene sul filo del fuorigioco, poi rallenta e De Sanctis lo ipnotizza. Il Pipita avrebbe sbagliato?



Gervinho 6,5 - E'un rma tattica micidiale, imprevedibile. Anche in una serata meno pazzesca di quelle precedenti, si pricura la punizione dell'1-0 chje sblocca la partita. L'infortunio sospende l'incantesimo, ma chi ci avrebbe scommesso?!?



Hamsik 5 - Quando la squadra si rintana dietro, è il primo a risultare anonimo. Nel secondo tempo è più partecipe e prova a graffiare ma conferma il periodo di scarsa vena



De Rossi 7,5 - Almeno tre interventi decisivi nella sua area di rigore, fra cui quello gladiatorio su Pandev (in collaborazione con De Santis). Si divora un gol di testa ma è l'anima di questa squadra. Clonatelo



Insigne 6,5 - Il migliore della sua squadra. Le azioni offensive passano da lui, anche se manca un po' di lucidità sotto porta



Pjanic 8 - Viene da due partite dispendiose con la Bosnia (portata al Mondiale) e gioca in modo gagliardo. Qualità, eleganza e cinismo: prodigioso il calcio di punizione spedito nel sette per l'1-0, deciso il penalty del raddoppio. Costringe il Napoli alla prima sconfitta stagionale in campionato

IL TABELLINO

ROMA-NAPOLI 2-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 7; Maicon 7, Benatia 7, Castan 6, Dodò 6,5; Pjanic 8, De Rossi 7,5, Strootman 6,5; Florenzi 7 (36' st Marquinho sv), Totti 6,5 (33' Borriello 6,5), Gervinho 6,5 (13' st Ljajic 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Burdisso, Romagnoli, Taddei, Bradley, Ricci, Caprari. All.: Garcia 7

Napoli (4-2-3-1): Reina 6; Maggio 5, Albiol 6, Britos 6 (45' Cannavaro 4), Mesto 5,5; Inler 6 (38' st Dzemaili sv), Behrami 6; Callejon 5,5, Hamsik 5, Insigne 6,5; Pandev 5,5 (23' st Higuain 5,5). A disp.: Rafael, Colombo, Armero, Fernandez, Radosevic, Mertens, Zapata. All.: Benitez 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 48' Pjanic, 26' st rig. Pjanic

Ammoniti: Pjanic, Benatia (R), Pandev, Inler (N)