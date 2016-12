Tgcom24 >

Serie A, pazzesco Verona a Bologna, vince 4-1 e inguaia Pioli 6 ottobre 2013 Serie A, pazzesco Verona a Bologna, vince 4-1 e inguaia Pioli Gli scaligeri ottengono i tre punti grazie ai gol di Cacciatore, Iturbe, Toni e Jorginho e volano in classifica. Il tecnico rossoblù rischia l'esonero

19:02 - Il Verona affonda il Bologna 4-1 e prosegue la corsa nella zona alta della classifica. Il protagonista è il baby fenomeno Iturbe. L’argentino, dopo il gol del vantaggio gialloblù arrivato al 22’ a firma Cacciatore, realizza il 2-1 con una splendida rete al 29’ e serve l’assist per il gol di Toni al 11’ st, per il 3-1. Jorginho, nel finale, fissa il risultato sul 4-1. Diamanti, al 7' st, aveva accorciato dal dischetto segnando il gol del momentaneo 2-1. La partita è iniziata con 20 minuti di ritardo per via di alcuni scontri tra tifosi