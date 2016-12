Serie A, le emozioni della settima giornata

16:52 - Il talento di Cassano che a passi di danza trascina il Parma verso la zona tranquilla della classifica, la classe senza tempo di Totò Di Natale che pennella una punizione magistrale e regala i 3 punti ai suoi, la seconda rete in Serie A del gioiellino Iturbe che col Verona sbanca il Dall'Ara, la battaglia tra Torino e Sampdoria in casa dei liguri ancora a secco di vittorie e poi il ritorno, amaro più per i fischi che per il risultato, di Lodi a Catania. Queste e molte altre emozioni nel pomeriggio di Serie A