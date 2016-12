Serie A, la giornata dei calci di rigore

12:56 - Il primo è stato quello di Pjanic, che ha certificato le ambizioni scudetto della Roma, l'ultimo quello di Alessio Cerci che si è fatto dire di no da Carrizo. In mezzo l'errore di Ibarbo, la doppietta di Jorginho che ha lanciato il Verona tra le grandi del campionato, il gol a tempo scaduto di Pozzi che ha regalato la prima vittoria stagionale alla Samp, l'esultanza in stile Batistuta di Tevez e la risposta, nella stessa porta, di Pepito Rossi, il secondo gol in Serie A di Berardi e l'inutile trasformazione di Diamanti. 11 volte dagli 11 metri, è record.

L'ottava giornata è stata la giornata dei rigori, ben 11 assegnati, di cui 9 realizzati. Solo una volta nella storia del nostro campionato ne sono stati fischiati tanti, era la 13esima d'andata del torneo del 1950/51 e la Serie A era, com'è oggi, a 20 squadre. Sono passati più di 60 anni da quella domenica pomeriggio, ora il calcio si gioca di venerdì sera e il sabato alle 18, i giocatori hanno creste e orecchini di diamanti, il portiere non può prendere con le mani un retropassaggio e via dicendo. Insomma, altri tempi.

Nelle prime 8 giornate di questo campionato sono già stati fischiati 30 rigori, 3,75 tiri dal dischetto a giornata, una media superiore a quella dello scorso anno, passato agli annali come il campionato dei record: 134 in 38 giornate, 3,53 penalty a domenica. Curiosamente prima della sfida del Sant'Elia e della parata di Frison, l'unico a sbagliare un tiro dal dischetto era stato Mario Balotelli, probabilmente il migliore specialista del campionato.

Ma perchè il numero di rigori è in aumento? E' solo una casualità? A giudicare dalle statistiche sembrerebbe di no. Prendendo in considerazione i campionati dal 2004 a oggi, ovvero da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, il numero dei tiri dagli 11 metri concessi è aumentato sempre più, crescendo in maniera più o meno progressiva fino al record dello scorso torneo. Unica eccezione il campionato 2011/12, quando furono fischiati solo 109 rigori, 2,9 a giornata.

In questo torneo viaggiamo a 3,75 rigori a giornata, quindi, se la media sarà mantenuta, ci avviamo verso quota 142 penalty, pronti a frantumare il record dello scorso anno. In aumento anche la media realizzativa: nelle stagioni 2010/11 e 11/12 a fine campionato erano stati realizzati il 73% dei rigori, l'anno scorso furono il 78% (105 su 134), quest'anno, se i rigoristi continueranno a calciare con questa precisione, chiuderemo al 90% di realizzazioni. Insomma, se quest'estate in Brasile ci giocheremo qualcosa di importante ai calci di rigore dovremmo essere pronti.