Serie A, L'Atalanta sbanca Verona 1-0

20:08 - Nel primo anticipo della 7.a giornata di Serie A, l'Atalanta vince in casa del Chievo e sale a quota 9 punti in classifica. Al Bentegodi finisce 1-0 per i bergamaschi, che passano grazie al gol di Moralez arrivato al 16'. I veneti tentano di reagire con un secondo tempo più aggressivo e sfiorano il pareggio a cinque minuti dal termine, quando un colpo di testa di Pellissier viene respinto in maniera superlativa da Consigli.