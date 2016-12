Serie A: Juventus-Milan 3-2, Pirlo Giovinco e Chiellini rispondono a Muntari

00:04 - Vince in rimonta la Juventus nel big match contro il Milan valido per il posticipo della settima giornata di Serie A. I bianconeri vanno sotto dopo appena diciannove secondi per il gol lampo di Muntari, ma al 15' trovano il pareggio con una punizione di Pirlo. Nella ripresa Conte inserisce Giovinco che al 69' infila il vantaggio. Mexes si fa espellere e Chiellini trova il 3-1 che rende inutile la doppietta di Muntari al 90'.

LA PARTITA

La voglia, la grinta e il talento della Juventus contro il cuore del Milan. I bianconeri hanno trovato una vittoria più importante che bella, più sofferta che spettacolare ma pur sempre fondamentale per dare continuità a un inizio di stagione in cui le avversarie sono partite in quinta. La squadra di Conte ha dimostrato ancora una volta di non essere al top della forma, ma di non morire mai, mettendo sotto un Milan partito come meglio non poteva e in gol quando ancora decine di tifosi non erano ancora seduti. Non è bastato ai rossoneri, incapaci di costruire gioco e mantenere il pallone, tantomeno di reggere l'onda d'urto bianconera. Il 3-2 ha regalato emozioni, ha sottolineato le pecche difensive dei due schieramenti e farà discutere, come sempre del resto per alcuni interventi fischiati e non, da una parte e dall'altra. Il 3-2, però, è il risultato più giusto che ha premiato la squadra più forte in campo.

Nemmeno il gol lampo di Muntari, questa volta convalidato a 588 giorni di distanza dal misfatto ormai famoso, ha salvato il Milan. Pochi appigli, se non la continua e piena emergenza, per una squadra che ha provato a tenere la testa alta contro la Juventus, ma che ha dovuto abbassarla ben presto. Dopo il vantaggio infatti i rossoneri non sono più usciti dalla loro trequarti, concedendo a Quagliarella, Asamoah e Chiellini la possibilità di esaltare Abbiati in interventi plastici ma centrali. Al 15' però il muro crolla sotto il colpo dell'ex più atteso: Andrea Pirlo. La punizione del "21" non è irresistibile, ma piega le mani al portiere rossonero che la devia in rete. L'esultanza del centrocampista è un mix di emozioni, trattenuta a stento ma contenuta. Raggiunto il pareggio però i mali di stagione delle due squadre vengono fuori. I rossoneri da una parte non si rendono mai pericolosi se non con un tiro di Zapata velleitario, pur mantenendo un pressing altissimo. Dall'altra parte la Juventus, convalescente dopo la recente delusione europea, colleziona palloni persi in fase di costruzione ma non si rende pericolosa fino a pochi passi dall'intervallo quando Tevez scherza con la difesa rossonera e reclama un rigore per un contatto con Constant.

La svolta però arriva nella ripresa e la cosa più brutta per il Milan è che era nell'aria da tempo. Se i rossoneri resistono fino al 69' è anche perché Rocchi, con i suoi assistenti, non vedono un pugno gratuito rifilato da Mexes a Chiellini che da regolamento si sarebbe tradotto in calcio di rigore al 50' ed espulsione per il difensore francese. Il rosso arriverà successivamente (74'), ma a sbloccare la partita è Giovinco (69'), entrato da due minuti in campo e bravo a giocare con Zapata in area di rigore. Cinque minuti più tardi poi i rossoneri toccano il fondo: Mexes, come detto, si fa espellere e dalla punizione calciata sulla traversa da Pirlo, arriva il tris in tap-in di Chiellini. Inutile al 90' la doppietta di Muntari che altro non fa che aumentare i rimpianti di un Milan schiavo dei propri limiti. Otto punti in sette partite sono un bilancio da retrocessione o quasi. La sosta arriva come una manna dal cielo, ma la sensazione è che per raddrizzare le cose quest'anno a Milanello ci voglia qualcosa di più di un miracolo. Nonostante il punto in più.



LE PAGELLE

Pirlo 6,5 - Nessun lancio profondo, pochi numeri in mezzo al campo. E' essenziale, non perde mai la palla ed è decisivo da calcio da fermo. Due dei tre gol bianconeri partono da lui

Mexes 4 - Il francese è famoso per le sue qualità e per i suoi blackout. Allo Stadium si è rivisto il secondo tipo di Mexes, quello che tira un pugno a Chiellini in piena area, quello che invece di spazzare fa un colpo di tacco maldestro in area e quello che imperterrito si fa espellere lo stesso.

Marchisio 5 - Non è nella migliore condizione, un fantasma per buona parte della partita. Deve lavorare parecchio per rubare la maglia a Pogba

Abbiati 5 - Per i primi quindici minuti esalta, si esalta e regala scatti gratis ai fotografi. Poi torna la versione sbiadita di questo inizio stagione: insicuro sulla punizione, poco deciso su Pogba e disastroso coi piedi

Giovinco 6,5 - Entra e segna. Nemmeno il tempo di segnare sul tabellino il suo ingresso. Dribbling e gol da punta, Conte lo vorrebbe sempre così deciso

Muntari 6,5 - La sua doppietta cancella 588 giorni di scherzi sul famoso non-gol. E' inutile ugualmente



IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 3-2

Juventus (3-5-2): Buffon 5,5; Barzagli 6, Bonucci 5,5, Chiellini 6,5; Padoin 5 (10' st Pogba 6,5), Vidal 6, Pirlo 6,5, Marchisio 5, Asamoah 6; Tevez 6,5 (40' st Llorente sv), Quagliarella 5,5 (22' st Giovinco 6,5). A disp: Storari, Rubinho, Ogbonna, Motta, De Ceglie, Peluso, Isla. All.: Conte 6

Milan (4-3-1-2): Abbiati 5; Abate 5,5, Zapata 5,5, Mexes 4, Constant 5,5; Nocerino 6 (31' st Niang sv), De Jong 6 (40' st Poli sv), Muntari 6,5; Montolivo 6; Robinho 5,5 (31' st Zaccardo sv), Matri 5. A disp.: Amelia, Gabriel, Emanuelson, Saponara. All.: Allegri 5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 1' Muntari (M), 15' Pirlo (J), 24' st Giovinco (J), 30' st Chiellini (J), 45' st Muntari (M)

Ammoniti: Bonucci (J); De Jong, Constant, Muntari (M)

Espulsi: 30' st Mexes (M) per somma di ammonizioni