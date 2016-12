17:43 - Sorpasso in vetta per la Juventus in attesa del match di lunedì della Roma contro il Cagliari. La squadra di Conte batte il Livorno 2-0 grazie ai gol di Llorente e Tevez e vola a 34 punti, a +2 dai giallorossi. Fallisce invece la Fiorentina a Udine: 1-0 per i padroni di casa. Vincono invece il Torino (4-1 col Catania) e il Sassuolo (2-0 con l'Atalanta). Finisce 1-1 Sampdoria-Lazio.