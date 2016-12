Serie A: debutta il nuovo pallone della Nike

17:22 - Ecco il nuovo pallone della Serie A Tim, che debutterà in campionato nell'anticipo Sampdoria-Atalanta in programma sabato. Si chiama Nike Incyte Hi-Vis e verrà utilizzato, oltre che per le partite di Coppa Italia, anche in Liga e Premier League. Il Nike Incyte Hi-Vis migliora decisamente la visibilità, grazie ai molteplici colori della sua superficie che si mescolano garantendo un deciso contrasto sul campo. Queste le principali caratteristiche tecniche: la tecnologia RaDaR (Rapid Decision and Response - Decisione e risposta rapida) consente di vedere meglio il pallone e la sua traiettoria. La nuova grafica geometrica e l’introduzione di una gamma di colori invernali - che vanno dal giallo del fondo al viola della grafica fino al fucsia dello swoosh - rendono il pallone più visibile ai giocatori, consentendo di reagire più rapidamente; il sistema di struttura a cinque strati garantisce una distribuzione uniforme della pressione su tutta la superficie del pallone per un migliore tocco e controllo; l’elevata elasticità dello strato di superficie consente di imprimere maggiore potenza e velocità al pallone mentre le micro-scanalature della superficie ne migliorano la stabilità in volo e garantiscono una maggiore precisione di traiettoria.