Serbia, tutti pazzi per la sexy guardalinee

17:43 - "Il calcio non è uno sport per donne". E chi l'ha detto? In Serbia c'è una guardalinee che sta raccogliendo una marea di consensi tra gli appassionati di calcio serbo, sia sul web sia sui giornali. Si chiama Aleksandra Milojevic e di mestiere fa la guardalinee, solo che mentre lei guarda le linee tutti guardano lei. Le telecamere restano fisse su questa graziosa fanciulla dalle forme interessanti, d'altronde tanta bellezza in un campo da calcio non poteva passare inosservata...