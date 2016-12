Scommette sul nipote in nazionale e vince 125 mila sterline

12:45 - In Gran Bretagna le scommesse sono una cosa seria, è possibile puntare praticamente su qualsiasi cosa (celebri per esempio le quote sui cappellini della Regina Elisabetta). La passione per le scommesse va di pari passo con quella per il calcio e dalla loro unione spesso nascano storie incredibili, come quella che arriva dal Galles nord orientale, dove un nonno, fiducioso nelle capacità del nipotino che allora neanche camminava, ha scommesso che avrebbe vestito la maglia della nazionale e ha vinto.

Nonno Pete se lo sentiva che un giorno il suo Harry (Wilson) avrebbe vestito la maglia del Galles e così, quando il bimbo aveva appena 18 mesi e non riusciva neanche a camminare, il signor Edwards decise di puntare 50 sterline sul nipote, dato in nazionale a 2.500 a 1. 15 anni e 27 giorni dopo, quella scommessa un po' folle gli ha fruttato la bellezza di 125mila sterline, perché martedì sera il suo nipotino ha esordito contro il Belgio nei minuti finali della sfida di qualificazione mondiale. Grazie a quei tre minuti Harry Wilson non ha solo garantito una pensione dorata all'amato nonno, ma è diventato anche il più giovane calciatore della nazionale gallese di tutti i tempi, frantumando il record che fino al giorno prima apparteneva a mister 100 milioni Gareth Bale.



La fretta del ct Chris Coleman nel farlo esordire (Harry è approdato direttamente in prima squadra senza nemmeno passare dall'Under 21), si spiega soprattutto con il rischio che il collega Roy Hodgson potesse decidere di sfruttare la nonna inglese della promettente ala del Liverpool per convocarlo con l'Inghilterra. "Harry ha sempre voluto giocare a calcio, inseguiva il pallone in salotto prima ancora di riuscire a camminare - ha spiegato l'orgoglioso nonno alla stampa - e la cosa più importante non è il denaro che ho vinto ma che mio nipote sia riuscito a coronare il suo sogno. Quanto alla scommessa, è stata un'intuizione del momento: ero da William Hill, dove ero solito fare delle puntate sui cavalli, e ho chiesto come fare per piazzare una giocata su Harry: mi dissero di contattare l'ufficio centrale di Londra perché si trattava di una scommessa speciale e così ho fatto".



Questa storia ne fa tornare alla mente altre due molto simili: la prima risale a circa un anno fa, quando Ryan Tunnicliffe ha esordito con il Manchester United il padre ha incassato 10 mila sterline; la stessa somma incassata dal padre di Chris Kirkland (attuale portiere dello Sheffield Wednesday) che aveva puntato sull’esordio in nazionale del figlio prima dei 30 anni, suggerendo di fare lo stesso anche ai suoi amici. L’esordio con la nazionale dei Tre Leoni in effetti è arrivato nell’estate del 2006, in un’amichevole contro la Grecia, ma ad oggi quella rimane la sua unica apparizione con l'Inghilterra. Auguriamo a Wilson una carriera più fortunata.