Schumi, "prossime ore cruciali"

11:25 - "Non si può dire che Michael Schumacher sia fuori pericolo ma la situazione è meglio controllata. Abbiamo colto un'opportunità di intervenire grazie ad un miglioramento transitorio". Lo hanno detto i sanitari di Grenoble che hanno in cura Schumacher, dopo il secondo intervento chirurgico. "Il paziente resta fragile, le prossime ore saranno cruciali. Per ora resta qui, dove ha le migliori cure possibili. Impossibile dire ora cosa accadrà".