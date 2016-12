Schumi,medico:"E' grave ma stabile"

11:18 - "Michael Schumacher è in condizioni stabili ma gravi", quanto alla percentuale di sopravvivenza "non ci possiamo pronunciare". Lo riferisce Marc Penaud, direttore dell'ospedale di Grenoble dove è ricoverato il 7 volte campione del mondo di Formula 1 dopo l'incidente sugli sci di domenica. L'ex ferrarista "presenta lesioni cerebrali diffuse ed è in coma artificiale per limitare la crescita della pressione intercranica", recita il bollettino medico.