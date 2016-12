14:35 - La procura di Albertville ha aperto un'inchiesta per accertare le modalità dell'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Michael Schumacher. Il pluricampione della Formula Uno ha riportato lesioni cerebrali diffuse dopo essere caduto mentre sciava fuori pista a Meribel, in alta Savoia. Gli inquirenti raccoglieranno testimonianze sulle circostanze dell'incidente.