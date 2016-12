22:49 - "Michael Schumacher è in condizioni critiche dopo l'incidente occorsogli mentre sciava". Questa la nota diffusa dall'ospedale in cui il pluricampione del mondo di F1 è attualmente ricoverato. Inizialmente si era parlato di un trauma cranico ma successivamente le condizioni dell'ex pilota si sono aggravate fino a portarlo al coma. Nei prossimi minuti entrerà in sala operatoria per un intervento neurochirurgico.