Schumacher in coma, i tweet degli amici

10:37 - Le condizioni di Michael Schumacher, vittima di un incidente sugli sci mentre si trovava con la famiglia a Meribel, in Francia, continuano a essere critiche. Il sette volte campione del mondo di F1 è in coma. Decine i messaggi di speranza e solidarietà dei suoi amici e "colleghi" su Twitter: da Felipe Massa a Jenson Button, passando per Sebastian Vettel, Romain Grosjean o Martin Brundle: tutti pregano per il campione.