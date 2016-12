Scandalo in Bundesliga: il Leverkusen vince grazie a un gol fantasma

18:25 - Ha dell'incredibile quanto accaduto venerdì sera in Germania, nel corso del match Hoffenheim-Bayer Leverkusen terminato 2-1 per gli ospiti. La vittoria della squadra di Hyypia, infatti, è stata macchiata da un errore macroscopico dell'arbitro in occasione del raddoppio di Kiessling: al 70' arriva colpo di testa dell'attaccante, che si dispera, perché la palla finisce a lato. Ma ecco il colpo di scena: la sfera rotola dentro la porta, passando da un buco nella rete. Il direttore di gara, tra l'incredulità generale, non si accorge del malinteso e convalida il gol. L'Hoffenheim, furioso, ha già annunciato il ricorso.