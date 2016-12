Sardegna, la solidarietà dello sport

17:48 - Davanti a eventi così terribili come quello accaduto in Sardegna, sono poche le cose che permettono di sorridere. Una di queste è la solidarietà e l'affetto che tantissime persone del mondo dello sport stanno dimostrando nei confronti della Sardegna. Dai giocatori del Cagliari a Del Piero, dalla Pellegrini a Datome, sono tante le dimostrazioni di affetto per questa terra e par chi la abita. Migliaia di messaggi con l'hushtag ForzaSardegna stanno inondando Twitter.