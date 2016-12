Rugby, sabato c'è Italia-Australia a Torino: ecco i XV ufficiali 

18:01 - Tutto pronto per il primo test match autunnale della nazionale italiana di rugby contro l'Australia, in programma sabato alle 15 presso lo Stadio Olimpico di Torino. Quello con i Wallabies sarà il diciottesimo scontro tra le due formazioni, con un bilancio, al momento, tutto a favore dei due volte Campioni del Mondo. L'ultimo confronto dello scorso novembre a Firenze, finito 19-22 per gli australiani, permette però di credere all'impresa.

Già annunciati i due XV titolari che scenderanno in campo. Gli australiani del ct Ewen McKenzie, reduci dal terzo posto nel Rugby Championship alle spalle di Nuova Zelanda e Sudafrica, si presentano a Torino con Ben Mowen ancora capitano e James Horwill, al ritorno tra i titolari, in seconda linea. La vera sorpresa per i Wallabies è Rob Simmons schierato nel ruolo di flanker sinistro per la prima volta nella sua carriera.

Per la prima uscita stagionale il commissario tecnico dell'Italia Jacques Brunel conferma la fiducia alla coppia di centri Alberto Sgarbi e Luca Morisi che non hanno brillato nel tour estivo, mentre schiera un'inedita prima linea a livello internazionale composta da Martin Castrogiovanni a destra, Davide Giazzon tallonatore e Michele Rizzo sul lato sinistro. Partita dal fascino particolare soprattutto per l'estremo azzurro Luke McLean, che scenderà in campo contro il proprio paese natale, e per Sergio Parisse, al cap numero novantanove della sua carriera azzurra. Lo stesso capitano della Nazionale crede nell'impresa: "Possiamo battere gli australiani, dobbiamo solo continuare a giocare il bel rugby che abbiamo dimostrato di saper produrre mostrando a tutti il vero volto di questa squadra".

Questi i due XV titolari che scenderanno in campo nella sfida di Torino:

Italia: 15 Luke Mclean, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Luca Morisi, 12 Alberto Sgarbi, 11 Leonardo Sarto, 10 Alberto Di Bernardo, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Robert Barbieri, 6 Alessandro Zanni, 5 Marco Bortolami, 4 Antonio Pavanello, 3 Martin Castrogiovanni, 2 Davide Giazzon, 1 Michele Rizzo. All: Jacques Brunel Riserve: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Matias Aguero, 18 Lorenzo Cittadini, 19 Quintin Geldenhuys, 20 Joshua Furno, 21 Tobias Botes, 22 Tommaso Allan, 23 Tommaso Iannone

Australia: 15 Israel Folau, 14 Adam Ashley-Cooper, 13 Tevita Kuridrani, 12 Matt Toomua, 11 Nick Cummins, 10 Quade Cooper, 9 Will Genia, 8 Ben Mowen (capitano), 7 Michael Hooper, 6 Rob Simmons, 5 James Horwill, 4 Sitaleki Timani, 3 Ben Alexander, 2 Stephen Moore, 1 James Slipper. All: Ewen McKenzie Riserve: 16 Saia Fainga’a, 17 Benn Robinson, 18 Sekope Kepu, 19 Dave Dennis, 20 Liam Gill, 21 Nic White, 22 Christian Leali’ifano, 23 Joe Tomane