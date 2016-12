Rugby, Lo Cicero contro Parisse: scoppia la polemica

18:32 - Inconsueto botta e risposta mediatico nel mondo del rugby azzurro tra Lo Cicero e Parisse. Una polemica esplosa con le critiche dell'ex pilone rilasciate dopo il tour negativo dell'Italrugby di novembre. "Un capitano dovrebbe giocare maggiormente per la squadra - ha dichiarato il Barone -, avere l'umiltà di fermarsi e rinunciare a quel mezzo metro di gloria in più sul campo per potersi mettere a disposizione dei compagni".

Lo Cicero, che ha lasciato la nazionale dopo la storica vittoria di marzo contro l'Irlanda, è arrivato addirittura a mettere in dubbio l'insostituibilità di Parisse come numero 8 in mezzo al campo: "Sergio è forte, ma non è un delitto se ogni tanto si prova qualcuno che interpreta il suo ruolo in maniera diversa". Nel mondo della palla ovale si è abituati a risolvere le controversie di persona e, quindi, nessuna risposta ufficiale da parte di Sergio Parisse, anche se il post pubblicato su Twitter (l'immagine qui a fianco) vale più di molte parole.