Rugby, Chabal rischia una maxi squalifica per un pugno a un avversario

18:07 - Aveva annunciato il possibile ritiro a giugno, ma il finale di carriera dell'Orco Chabal potrebbe essere anticipato di qualche mese. Il terza linea del Lione, ex nazionale francese, rischia infatti una maxi squalifica, lunga addirittura una stagione intera, per un pugno rifilato in pieno volto a un avversario, poi uscito in barella, durante la partita di rugby di Seconda Divisione contro l'Agen. L'arbitro ha mostrato a Chabal soltanto un giallo ma l'Agen ha denunciato il rugbista alla Commissione Disciplinare. Che potrebbe stangarlo.