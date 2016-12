Rugby, Alberto Cigarini in coma negli Stati Uniti

15:53 - Alberto Cigarini è ricoverato presso l'ospedale di Gainesville, in Florida, in coma farmacologico. Il rugbista, ex Gran Ducato e Rugby Reggio, sarebbe stato colpito da un ictus alla carotide, durante l'allenamento della squadra locale di rugby, gli Hogs. La famiglia di Cigarini è stata subito avvisata tramite facebook dagli amici del ragazzo, che hanno parlato di un non ben precisato infortunio. Il parmigiano era negli Usa per motivi di studio.