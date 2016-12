Rossi è super, la Viola rimonta e stende la Juve

19:09 - Incredibile al Franchi, dove la Fiorentina riesce a battere la Juve dopo 15 anni al termine di una splendida rimonta: avanti 2-0 al 45' grazie ai gol di Tevez su rigore e di Pogba, nella ripresa è riscossa degli uomini di Montella, trascinati da uno strepitoso Giuseppe Rossi: 4-2. Pepito accorcia le distanze poi firma il gol del pareggio, prima del sorpasso di Joaquin e del suo tris che chiude i discorsi. La Juve resta a -5 dalla Roma.

LA PARTITA

Con Vucinic e Quagliarella ko, Conte punta un po' a sorpresa su Llorente, che vince il ballottaggio con Giovinco per affiancare la certezza Tevez in attacco. Come previsto Vidal paga il ritardo al rientro dal Cile con la panchina, Pogba è titolare. Sul fronte viola, Roncaglia titolare in difesa, Ambrosini in mezzo e Borja Valero con Giuseppe Rossi in avanti. C'è il 'nemico' numero uno e per l'occasione il Franchi è una bolgia viola. Antonio Conte è il bersaglio preferito, il tecnico bianconero risponde con applausi ironici. Pronti via e ritmi vertiginosi. Nel primo tempo assistiamo a due partite: la prima dura fino al 37', il minuto del vantaggio bianconero con Tevez su rigore. Fino a quel momento regna l'equilibrio in campo: pressing altissimo degli uomini di Montella e Juve pericolosissima nelle ripartenze, merito di un Apache scatenato e di un Llorente bravo a giocare di sponda. Funzionano invece poco le fasce, dove Asamoah e Padoin hanno il freno tirato. E' proprio lo spagnolo a liberare di tacco il compagno dopo 4': bravo Roncaglia a chiudere. Continui i capovolgimenti di fronte. Ci prova Tevez al tiro dopo una progressione in solitaria e successivamente di testa, Ambrosini è provvidenziale su una palla di Pirlo per Marchisio prima di dover abbandonare il campo per problemi muscolari (entra Mati Fernandez). La Viola risponde con un doppio tentativo al tiro di Roncaglia.



Al 37' la svolta, con il fallo di Gonzalo Rodriguez su Tevez. E dal dischetto l'argentino non sbaglia. Passano 3' e la Juve trova il raddoppio con un tap-in vincente di Pogba, fino a quel momento impreciso, che approfitta di un pasticcio Neto-Cuadrado. Il doppio colpo in 3' sgonfia i padroni di casa. Fuori misura lo squillo di Giuseppe Rossi prima della fine.



Via alla ripresa ma nel primo quarto d'ora la Fiorentina non riesce a scuotersi dopo lo shock. E infatti Neto è costretto a un salvataggio prima su Marchisio, poi sulla punizione deviata di Pirlo e sul tiro di Asamoah. Montella ha richiamato Aquilani, dentro Joaquin per dare maggior spinta alla squadra. Al 22' lampo viola e la partita si riapre: contatto Asamoah-Mati Fernandez in area e Rizzoli fischia il rigore. Che Pepito Rossi non sbaglia. E come nel primo tempo, qui finisce una partita e ne comincia un'altra. Impensabile. Perché accorciate le distanze la Viola, sempre sostenuta a gran voce dal suo pubblico, prende coraggio e cambia completamente pelle. Rossi sorprende Buffon e firma l'aggancio. Joaquin regala il sorpasso poi ancora Pepito per una tripletta che fa dimenticare Batistuta e fa esplodere di gioia il Franchi. Che aspettava questo momento da 15 anni.

LE PAGELLE

Rossi 9 - Prende un colpo a inizio partita e si tocca la schiena, ma Pepito è più forte di tutto. Prende per manO la squadra e la porta alla vittoria con una tripletta strepitosa, frutto di freddezza e di grande classe. E sono 8 centri.

Joaquin 7,5 - Il suo ingresso in campo all'inizio della ripresa dà la spinta decisiva alla riscossa della Fiorentina. Firma il terzo gol e la sua prima realizzazione in Serie A.

Neto 7 - Sulla sua prestazione c'è la macchia dell'errore sul 2-0 bianconero, quando fa patatrac con Cuadrado. Ma nella ripresa tiene in piedi la Viola con gli interventi decisivi su Marchisio, Chiellini e Pirlo.

Tevez 7 - Si conquista il rigore e lo trasforma, porta avanti palla da solo. Lottatore indomito.

Llorente 6,5 - Gran palla al 4' per Tevez di tacco. Protegge bene il pallone, ottime sponde per l'Apache e lavora per la squadra. In netta crescita. Poi sparisce come gli altri.

Buffon 5 - Il portierone bianconero colleziona un altro errore. Sul gol del 2-2 di Rossi c'è la sua complicità perchè il tiro era sulla sua traiettoria. E da lì comincia la rimonta viola.



IL TABELLINO

Fiorentina-Juventus 4-2

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Roncaglia, Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani (12' st Joaquin), Pizarro, Ambrosini (23' Mati Fernandez); Cuadrado, Borja Valero; Rossi (40' st Matos). A disposizione: Munua, Tomovic, Compper, Bakic, Vecino, Alonso, Vargas, Wolski, Iakovenko. All.: Montella.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin (3' st Motta), Pogba, Pirlo, Marchisio (32' st Pogba), Asamoah; Tevez, Llorente. A disposizione: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Isla, Vidal, Bouy, De Ceglie, Giovinco. All.: Conte.

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 37' rig. Tevez (J), 40' Pogba (J), 22' st rig., 31' st, 36' st Rossi (F), 33' st Joaquin (F)

Ammoniti: Aquilani, Cuadrado, Savic (F), Tevez, Barzagli, Asamoah, Pirlo (J)