Ronaldo dice sì a Paula, si sposa ancora

14:18 - Ronaldo ha deciso di portare all’altare la fidanzata Paula Morais, con cui fa coppia fissa da circa un anno. Il Fenomeno ha strappato il “sì” della deejay carioca durante la festa per il 28esimo compleanno di lei. Subito dopo la cerimonia dei sorteggi per i prossimi Mondiali, l’ex attaccante è volato a Rio dalla sua amata, a cui ha fatto la fatidica proposta con tanto di anelli (subito fotografati e postati su Instagram). “Ti amo, Paula Morais”, ha scritto Ronaldo, che convolerà a nozze per la quarta volta dopo i matrimoni con Milene Domingues, Daniela Cicarelli e Bia Antony.