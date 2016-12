Roma-Napoli, supersfida sexy

16:51 - Venerdì sera Roma e Napoli si giocheranno il primo posto in classifica, ma di sicuro c'è chi avrà occhi soprattutto per la tribuna, perché è lì che sfileranno le avvenenti fidanzate e mogli dei calciatori delle due squadre, ma anche le tifose vip. Qualche nome, giusto per accendere la fantasia: dalla parte dei giallorossi Sabrina Ferilli, Carolina Marconi e l'indiziata numero uno per lo spogliarello di fine anno Ilary Blasi, sulla sponda azzurra la prosperosa Marika Fruscio, l'ex Gieffina Claudia Letizia e Raffaella Fico. Una sfida a colpi di seduzione, che non darà punti in classifica, ma aiuterà a rendere ancora più interessante la partita.