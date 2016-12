Robben crack, salta il Mondiale per club

13:21 - Brutto colpo per il Bayern Monaco. Arjen Robben sarà costretto a stare fermo per i prossimi 45 giorni. Sei settimane senza calcio per l'esterno olandese infortunatosi ieri sera durante la sfida di Coppa di Germania contro l'Augsburg. Un colpo durissimo quello subito dal giocatore, che ha dovuto abbandonare il campo in barella a causa dell'intervento del portiere ospite Marwin Hitz, che ha colpito il ginocchio dell'ex Chelsea nonostante il gioco fosse fermo per il fuorigioco dello stesso Robben.

Sei settimane che impediranno all'olandese di essere in campo per il Mondiale per club: «Certamente sono molto dispiaciuto per quanto accaduto. Mi sentivo molto bene e mi stavo divertendo a giocare ogni partita con i miei compagni. Nonostante tutto però sono sicuro che tornerò presto in campo per affrontare gli obiettivi che ci eravamo prefissati per la stagione».