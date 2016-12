River-Boca compie 100 anni. Superclasico di fenomeni

18:19 - Cento anni di River Plate-Boca Junior, il Superclasico del calcio mondiale. A un secolo dalla prima volta (24 agosto 1913, 2-1 per il River), domenica sera alle 23,15 ora italiana riecco il derby dei derby: un secolo di storie, tensioni, drammi, campioni e fenomeni. Di Stefano, Sivori, Passarella, Francescoli, Crespo, Lamela e Higuain quelli del River; Maradona, Caniggia, Batistuta, Palermo e Tevez quelli del Boca. Non è un derby, è la storia del calcio. In panchina due mostri sacri: Ramon Diaz (River) e Carlos Bianchi (Boca). Il primo ha vestito le maglie di Napoli, Avellino, Fiorentina e dell'Inter dei record del Trap; Bianchi invece ha allenato, senza fortuna, la Roma (1996/97), ma nel suo palmares ha ben 3 Coppe Intercontinentali. C'è la storia del calcio e di alcuni grandi campioni in questo secolo di vita del Superclasico, da sempre una guerra più che una partita, fin da quella prima volta dell'agosto di cento anni fa. Quella di domenica sarà la sfida numero 343: 109 volte ha vinto il River, 126 il Boca. Oggi se la giocano senza essere protagoniste assolute in campionato, dopo 9 turni quarto posto per il Boca e quinto per il River (a due punti dai rivali), ma questa sfida vale molto più dei 3 punti in palio, è una questione di orgoglio, storia e tradizione.